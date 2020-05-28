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Факты / Украина / Политика

Их место — нигде: Кулеба заявил, что “ЛДНР” должны быть ликвидированы

Оккупационные администрации “ДНР” и “ЛНР” должны быть расформированы после того, как Украина вернет контроль над границей с Россией на Донбассе.

Об этом заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Киев не сядет за стол переговоров с боевиками, поэтому у “ДНР” и “ЛНР” не “никаких перспектив в будущей системе урегулирования”.

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— Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде, — сказал Кулеба.

Напомним, представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что попытки Украины изменить формат Минских переговоров могут иметь “непоправимые последствия”.

Источник: АТR

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