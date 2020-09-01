Дружина відмовила: на Черкащині чоловік зґвалтував власну тещу

У Звенигородському районі Черкаської області чоловік зґвалтував 74-річну жінку.

Пенсіонерка виявилася його тещею, а сам чоловік пробрався до її будинку серед ночі.

Як згодом він пояснюватиме поліції, це сталося після сварки з дружиною, донькою постраждалої.

Під час нападу ґвалтівник бив жінку ліктями у ребра, однак наступного ранку після скоєного знову прийшов до її будинку, щоб полагодити вікно.

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Сусіди та сільський староста були шоковані такою новиною: за їхніми словами, це була зразкова родина, а чоловіка знали як хорошого спеціаліста у ремонті автомобілів.

Однак правоохоронці запевняють, що перед зґвалтуванням горе-зять вже погрожував жінці такими намірами.

А от постраждала пенсіонерка з часом почала жаліти чоловіка: вона досі не може зрозуміти, як він міг так з нею вчинити.

Сюжет Надзвичайних новин

Не так давно, у червні, відбулося ще одне зґвалтування на Черкащині – п’яний чоловік накинувся на сусідку, а перед зґвалтуванням ще й побив.

Забравши сумочку із грошима, картками та документами, зловмисник втік.

Вже наступного дня поліція затримала ґвалтівника: у його будинку знайшли усі вкрадені у сусідки речі.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді ув’язнення терміном до шести років.