Пожар в Харьковской области уничтожил населенный пункт

Населенный пункт сгорел в пожаре, который вспыхнул в Дворечанском лесничестве на Харьковщине.

Пожар продолжают тушить, написал глава облгосадминистрации Алексей Кучер у себя на Facebook.

Кучер не уточнил, какой именно населенный пункт был уничтожен огнем.

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— В еще в двух селах есть места возгорания. Сейчас жертв нет, количество пострадавших выясняется, — отметил он.

Пожар в Харьковской области

Крупный пожар возник в Харьковской области. В селе Воробьевка Двуречанского района сгорело 8 домов из 150.

Предварительная причина пожара — возгорание свалки, с которой ветер разогнал огонь на лес.

2 сентября на востоке Украины вспыхнуло три крупных пожара.

Источник: Алексей Кучер