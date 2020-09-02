Пожежа у Харківській області знищила населений пункт

Населений пункт згорів у пожежі, що спалахнула у Дворічанському лісництві на Харківщині.

Пожежу продовжують гасити, написав голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер у себе на Facebook.

Кучер не уточнив, який саме населений пункт було знищено вогнем.

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– У ще у двох селах є місця займання. Наразі жертв немає, кількість постраждалих з’ясовується, – зазначив він.

Пожежа у Харківській області

Масштабна пожежа виникла у Харківській області. У селі Гороб’ївка Дворічанського району згоріло 8 будинків зі 150.

Попередня причина пожежі – загоряння смітника, з якого вітер розігнав вогонь на ліс.

2 вересня на сході України спалахнуло три великих пожежі.

Джерело: Олексій Кучер