Пожежа у Харківській області знищила населений пункт

Населений пункт згорів у пожежі, що спалахнула у Дворічанському лісництві на Харківщині.
Пожежу продовжують гасити, написав голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер у себе на Facebook.
Кучер не уточнив, який саме населений пункт було знищено вогнем.
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– У ще у двох селах є місця займання. Наразі жертв немає, кількість постраждалих з’ясовується, – зазначив він.
Пожежа у Харківській області
Масштабна пожежа виникла у Харківській області. У селі Гороб’ївка Дворічанського району згоріло 8 будинків зі 150.
Попередня причина пожежі – загоряння смітника, з якого вітер розігнав вогонь на ліс.
2 вересня на сході України спалахнуло три великих пожежі.
Джерело: Олексій Кучер