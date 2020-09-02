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Факти / Надзвичайні події

У Києві чоловік чотири місяці принижував, залякував і бив своїх родичів

У Києві 33-річний чоловік систематично знущався над своїми родичами. Він ображав нецензурними словами 54-річну матір, 49-річну тітку та 75-річну бабусю.

Також чоловік залякував їх, принижував, погрожував фізичною розправою та регулярно застосовував фізичну силу.

Така ситуація в родині спостерігалася протягом останніх чотирьох місяців. Чоловіка навіть тричі притягували до адміністративної відповідальності.

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Наразі прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом вчинення фізичного та психологічного насильства відносно членів родини.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді громадських робіт терміном від 150 до 240 годин, або арешт терміном до шести місяців, або обмеження волі до п’яти років, або позбавлення волі до двох років.

А от в Одесі батько чотири роки знущався над дітьми. Він різними способами ґвалтував свою неповнолітню дочку і пасинка і змушував їх дивитися відео порнографічного характеру.

Перед своєю шестирічною дочкою чоловік оголював статеві органи і застосовував дії насильницького характеру.

Джерело: Прокуратура міста Києва

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