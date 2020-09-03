На Прикарпатье 15-летний житель села Бабче убил своего дедушку и нанес тяжелые раны бабушке.

Подросток напал на родственников, когда они спали.

После совершения преступления убийца позвонил в полицию и признался в содеянном.

Также преступник опубликовал фото убийства в Telegram, подписав его: “Дабл-килл готов. Начал с бабы с дедом, еще 7”.

Полицейские задержали парня, который не может объяснить своего поступка. Его будут судить за убийство и покушение на убийство.

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Дабл-килл: подросток расправился с дедушкой и бабушкой и похвастался в сети / 4 фотографии

15-летний убийца в Яготине

Другое убийство, которое совершил подросток, произошло в Яготине Киевской области.

15-летний парень задушил свою 12-летнюю подругу, когда она отказала ему в сексе.