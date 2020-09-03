Дабл-килл: подросток расправился с дедушкой и бабушкой и похвастался в сети

На Прикарпатье 15-летний житель села Бабче убил своего дедушку и нанес тяжелые раны бабушке.
Подросток напал на родственников, когда они спали.
После совершения преступления убийца позвонил в полицию и признался в содеянном.
Также преступник опубликовал фото убийства в Telegram, подписав его: “Дабл-килл готов. Начал с бабы с дедом, еще 7”.
Полицейские задержали парня, который не может объяснить своего поступка. Его будут судить за убийство и покушение на убийство.
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15-летний убийца в Яготине
Другое убийство, которое совершил подросток, произошло в Яготине Киевской области.
15-летний парень задушил свою 12-летнюю подругу, когда она отказала ему в сексе.