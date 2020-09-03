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Факти / Надзвичайні події

Дабл-кіл: підліток розправився з дідусем і бабусею та похвалився в мережі

На Прикарпатті 15-річний мешканець села Бабче убив свого дідуся та завдав тяжких тілесних ушкоджень бабусі.

Підліток напав на родичів, коли вони спали.

Після скоєння злочину убивця зателефонував до поліції та зізнався у скоєному.

Також злочинець опублікував фото убивства у Telegram, підписавши його: “Дабл-кіл готовий. Почав з баби з дідом, ще 7”.

Поліцейські затримали хлопця, який не може пояснити свого вчинку. Його судитимуть за убивство та замах на убивство.

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  • Дабл-кіл: підліток розправився з дідусем і бабусею та похвалився в мережі
  • Дабл-кіл: підліток розправився з дідусем і бабусею та похвалився в мережі
  • Дабл-кіл: підліток розправився з дідусем і бабусею та похвалився в мережі
  • Дабл-кіл: підліток розправився з дідусем і бабусею та похвалився в мережі
  • Дабл-кіл: підліток розправився з дідусем і бабусею та похвалився в мережі
  • Дабл-кіл: підліток розправився з дідусем і бабусею та похвалився в мережі
  • Дабл-кіл: підліток розправився з дідусем і бабусею та похвалився в мережі
  • Дабл-кіл: підліток розправився з дідусем і бабусею та похвалився в мережі
Дабл-кіл: підліток розправився з дідусем і бабусею та похвалився в мережі / 4 фотографии

15-річний убивця в Яготині

Інше вбивство, яке скоїв підліток, сталося в Яготині на Київщині.

15-річний хлопець задушив свою 12-річну подругу, коли вона відмовила йому в сексі.

Джерело: Нацполіція

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