Дабл-кіл: підліток розправився з дідусем і бабусею та похвалився в мережі

На Прикарпатті 15-річний мешканець села Бабче убив свого дідуся та завдав тяжких тілесних ушкоджень бабусі.
Підліток напав на родичів, коли вони спали.
Після скоєння злочину убивця зателефонував до поліції та зізнався у скоєному.
Також злочинець опублікував фото убивства у Telegram, підписавши його: “Дабл-кіл готовий. Почав з баби з дідом, ще 7”.
Поліцейські затримали хлопця, який не може пояснити свого вчинку. Його судитимуть за убивство та замах на убивство.
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15-річний убивця в Яготині
Інше вбивство, яке скоїв підліток, сталося в Яготині на Київщині.
15-річний хлопець задушив свою 12-річну подругу, коли вона відмовила йому в сексі.