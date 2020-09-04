Ваша дочь попала в ДТП: в Киеве “врач” выманил у женщины $5 тыс.

В Киеве полицейские задержали мошенника, который представился врачом и выманил у женщины $5 тыс.

Злоумышленник позвонил женщине и сообщил, что ее дочь попала в ДТП и ему необходимы деньги для совершения операции, сообщает полиция Киева.

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В полицию позвонила женщина и рассказала, что к ней обратился врач с требованием заплатить. Женщина не колеблясь отдала злоумышленнику деньги и уже потом узнала, что стала жертвой афериста.

Правоохранители разыскали мошенника. Им оказался 32-летний уроженец Луганской области, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по статье 190 Мошенничество Уголовного кодекса Украины. Фигуранта суд отправил под ночной домашний арест.

Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

Задержание мошенника в Одессе

В Одессе полиция разоблачила мошенника, который одной 200-гривневой купюрой 44 раза пополнил себе мобильный счет.

Мужчина разрезал банкноту пополам и привязал ее до нитки. Когда пополнял счет — купюру ”доставал” назад.

Для многократного пополнения счета мошенник использовал терминалы в Одессе и области.

Источник: Отдел коммуникации полиции Киева