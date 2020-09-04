Ваша донька потрапила у ДТП: у Києві “лікар” видурив у жінки $5 тис.

У Києві поліцейські затримали шахрая, який представився лікарем та видурив у жінки $5 тис.

Зловмисник зателефонував жінці та повідомив, що її донька потрапила в ДТП і йому необхідні гроші для здійснення операції, повідомляє поліція Києва.

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До поліції зателефонувала жінка та розповіла, що до неї звернувся лікар з вимогою заплатити. Жінка не вагаючись віддала зловмиснику гроші і вже згодом дізналась, що стала жертвою афериста.

Правоохоронці розшукали шахрая. Ним виявився 32-річний уродженець Луганської області, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочате кримінальне провадження за статтею 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Фігуранта суд відправив під нічний домашній арешт.

Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.

Затримання шахрая в Одесі

В Одесі поліція викрила шахрая, який однією 200-гривневою банкнотою 44 рази поповнив собі мобільний рахунок.

Чоловік розрізав банкноту навпіл та прив’язав її до нитки. Коли поповнював рахунок – купюру ”діставав” назад.

Для багаторазового поповнення рахунку шахрай використовував термінали в Одесі та області.

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва