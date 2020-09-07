У Святошинсткому районі Києва 48-річний чоловік з ножем накинувся на 26-річну дівчину, яка не погодилася на його залицяння.

Інцидент стався на бульварі Кольцова. Киянка поверталася додому, коли до неї підійшов чоловік та запропонував провести додому.

Вона відмовила. Це обурило залицяльника, він дістав ножа та завдав їй поранення, а потім пішов з місця події.

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Дівчину з пораненнями грудної клітини та живота госпіталізували до лікарні.

На місці події працювала поліція, яка оперативно відшукала нападника. Ним виявився місцевий мешканець, раніше він не був судимий.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Чоловікові загрожує до восьми років в’язниці.

Напад у Києві

2 вересня у Києві під час відпочинку на пляжі двоє чоловіків напали на жінку.

Вони познайомилися на березі, після чого проводили разом час. Спочатку чоловіки не показували агресії, а ближче до вечора здійснили напад на свою нову знайому. Вони побили її, вкрали цінні речі та пішли.

Поліції вдалося відшукати нападників.