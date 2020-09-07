В Северодонецке Луганской области суд вынес приговор завербованному агенту ФСБ, который планировал обстрелять емкости с 4,5 тыс. тонн аммиака из гранатомета.

Вину мужчины полностью доказано: за решеткой он проведет следующие 10 лет.

В период 2014-2018 годов фигурант активно сотрудничал с боевиками так называемой ЛНР. Российские спецслужбы завербовали его осенью 2019 года.











Планировал взрыв 4,5 тыс. тонн аммиака: на Луганщине засудили агента ФСБ / 3 фотографии

Читайте: Мужчину, который разрушил знак Украина в Луганской области, приговорили к 2 годам тюрьмы

Главной задачей “агента” ФСБ стала организация обстрела предприятия Северодонецкое объединение Азот из гранатомета, на территории которого располагались емкости с аммиаком.

— По заключению экспертов, нарушение целостности хранилища привело бы к заражению территории площадью более 1 200 км кв., которая охватила бы 35 населенных пунктов с населением более полумиллиона человек, — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по четырем статьям — Государственная измена, Приготовления к совершению диверсии, Приобретение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения и Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц.

Задержание агента боевиков “ЛНР”

В июне на Луганщине СБУ задержала шпиона, который сотрудничал с боевиками так называемой ЛНР.

Контрразведка выяснила, что мужчина — бывший работник милиции: он занимался оперативным сбором информации о силах и средствах украинских военных подразделений ООС, а также об их численности, личном составе и маршрутах передвижения.

Фигуранту инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 — Создание террористической группы или террористической организации УК Украины.