У Сєвєродонецьку Луганської області суд виніс вирок для завербованого агента ФСБ, який планував обстріляти ємності із 4,5 тис. тонн аміаку з гранатомета.

Вину чоловіка повністю доведено: за ґратами він проведе наступні 10 років.

У період 2014-2018 років фігурант активно співпрацював з бойовиками так званої ЛНР. Російські спецслужби завербували його восени 2019 року.











Планував вибух 4,5 тис. тонн аміаку: на Луганщині засудили агента ФСБ / 3 фотографии

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Головним завданням “агента” ФСБ стала організація обстрілу підприємства Сєвєродонецьке об’єднання Азот з гранатомета, на території якого розташовувалися ємності з аміаком.

– За висновками експертів, порушення цілісності сховища призвело б до зараження території площею понад 1 200 км кв., яка б охопила 35 населених пунктів із населенням понад півмільйона людей, – йдеться у повідомленні.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочинів за чотирма статтями – Державна зрада, Готування до вчинення диверсії, Придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу та Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України за попередньою змовою групою осіб.

Затримання агента бойовиків “ЛНР”

У червні на Луганщині СБУ затримала шпигуна, який співпрацював з бойовиками так званої ЛНР.

Контррозвідка виявила, що чоловік – колишній працівник міліції: він займався оперативним збором інформації про сили та засоби українських військових підрозділів ООС, а також чисельність, особовий склад та їхні маршрути пересування.

Фігуранту інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 – Створення терористичної групи чи терористичної організації КК України.