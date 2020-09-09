На Харківщині СБУ викрила незаконну легалізацію росіян в Україні

У Харківській області СБУ заблокувала незаконну легалізацію росіян в Україні.

Контррозвідка Служби безпеки виявила, що мешканець Харкова пообіцяв громадянину Росії, який прибув з Північного Кавказу, незаконно отримати громадянство України.

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За даними СБУ, зловмисник гарантував виготовлення підроблених документів, на основі яких і Державній міграцій службі мати оформити легальний національний та закордонний паспорти.

Свої послуги харків’янин оцінив у $5 тис.

Працівники Служби безпеки затримали зловмисника у передмісті Харкова після отримання замовником біометричного паспорта українського громадянства за ст. 208 КК України.

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Кримінальне провадження відкрито за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.

Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення про підозру зловмиснику та обрання запобіжного заходу щодо нього.

















