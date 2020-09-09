PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Харківщині СБУ викрила незаконну легалізацію росіян в Україні

У Харківській області СБУ заблокувала незаконну легалізацію росіян в Україні.

Контррозвідка Служби безпеки виявила, що мешканець Харкова пообіцяв громадянину Росії, який прибув з Північного Кавказу, незаконно отримати громадянство України.

Читайте: Банани з кокаїном: у порту під Одесою виявили 112 кг наркотиків

За даними СБУ, зловмисник гарантував виготовлення підроблених документів, на основі яких і Державній міграцій службі мати оформити легальний національний та закордонний паспорти.

Свої послуги харків’янин оцінив у $5 тис.

Працівники Служби безпеки затримали зловмисника у передмісті Харкова після отримання замовником біометричного паспорта українського громадянства за ст. 208 КК України.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.

Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення про підозру зловмиснику та обрання запобіжного заходу щодо нього.

  • незаконна легалізація росіян
  • незаконна легалізація росіян
  • незаконна легалізація росіян
  • незаконна легалізація росіян
  • незаконна легалізація росіян
  • незаконна легалізація росіян
  • незаконна легалізація росіян
  • незаконна легалізація росіян
  • незаконна легалізація росіян
  • незаконна легалізація росіян
На Харківщині СБУ викрила незаконну легалізацію росіян в Україні / 5 фотографий

 

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка