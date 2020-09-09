В Акимовке Запорожской области 52-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, разрезав себе ножом живот в зале суда.

Он и его гражданская жена судились из-за жилья. Женщина пыталась выписать его, но умерший доказывал свою правоту.

Во время очередного заседания между ними вспыхнула ссора, после чего мужчина ударил себя ножом. Он бросился и на жену, но упал возле ее ног.

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Мужчину госпитализировали в больницу, но его жизнь не удалось спасти, потому что он потерял три литра крови.

Пронести оружие в зал суда он смог из-за сломанного металлоискателя, охранника в помещении также нет.

Попытка суицида в Харькове

В Харькове мужчина в инвалидной коляске угрожал покончить жизнь самоубийством.

Он вызвал полицию. Правоохранители прибыли на вызов.

Но мужчина начал стрелять в полицейских, в результате чего ранение получил один патрульный.