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Факти / Надзвичайні події

У Запорізькій області чоловік у залі суду розрізав собі живіт

У Якимівці Запорізької області 52-річний чоловік покінчив життя самогубством, розрізавши собі ножем живіт у залі суду.

Він та його цивільна дружина судилися через житло. Жінка намагалася виписати його, але померлий поводив своє право.

Під час чергового засідання між ними спалахнула сварка, після чого чоловік вдарив себе ножем. Він кинувся і на жінку, але впав біля її ніг.

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Чоловіка госпіталізували до лікарні, але його життя не вдалося врятувати, бо він втратив три літри крові.

Пронести зброю до залу суду він зміг через зламаний металошукач, охоронця у приміщенні також немає.

Спроба суїциду у Харкові

У Харкові чоловік в інвалідному візку погрожував покінчити життя самогубством.

Він викликав поліцію. Правоохоронці прибули на виклик.

Але чоловік почав стріляти у поліцейських, у результаті чого поранення отримав один патрульний.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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