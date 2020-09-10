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Факти / Надзвичайні події

Вимагали хабарі: у Черкаській області СБУ затримала прокурора і поліцейського

У Черкаській області співробітники СБУ затримали керівників відділів місцевої прокуратури та поліції, які підбурювали підприємця відкрити низку незаконних гральних закладів та займалися хабарництвом.

Вони обіцяли організувати заходи з їхнього прикриття. Крім того, за таку лояльність вони вимагали хабар – $500 за відкриття одного закладу.

Прокурора та поліцейського затримали під час отримання частини суми.

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За низкою цих протиправних дій правоохорнці відкрили кримінальні провадження (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2, ст. 365-3, ч. 3 ст. 368 КК України).

Нині вирішується питання щодо оголошення про підозру фігурантам справи та обрання запобіжних заходів.

Затримання хабарників

Затримання хабарників

В Івано-Франківській області СБУ затримала хабарників під час застілля.

Співробітники Галицької митниці святкували отримання хабара.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

Джерело: Офіс генпрокурора

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