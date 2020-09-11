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Факты / Происшествия

На Одесчине экс-чиновника Укрзализныци подозревают в завладении 100 тыс. грн из бюджета

В Одесской области экс-начальника одного из структурных подразделений регионального филиала Укрзализныци подозревают в завладении 100 тыс. грн из бюджета.

С августа 2017 года по ноябрь 2018 года чиновник подавал заявления на получение компенсации за аренду жилья, где по факту не жил ни дня.

Он приобщал к заявлению поддельные договор аренды однокомнатной квартиры и выписку из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности.

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— На основании указанных сфальсифицированных документов Укрзализныця компенсировала подозреваемому расходы по аренде жилья на общую сумму почти 100 тыс. грн, — говорится в сообщении.

Чиновнику предъявили подозрение в служебном подлоге и завладении бюджетными средствами (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 УК Украины).

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26 августа в Одессе сотрудники Управления капитана Одесского морского порта, ряда крюинговых компаний и специализированных морских тренажерных центров организовали коррупционную схему по изготовлению квалификационных документов.

Чиновники брали деньги за создание сертификатов, дипломов и паспортов, которые позволяли морякам выходить в рейс.

Источник: прокуратура Одесской области

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