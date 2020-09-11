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На Одещині екс-чиновника Укрзалізниці підозрюють у заволодінні 100 тис. грн з бюджету

В Одеській області екс-начальника одного зі структурних підрозділів регіональної філії Укрзалізниці підозрюють у заволодінні 100 тис. грн з бюджету.

З серпня 2017 року по листопад 2018 року чиновник подавав заяви на отримання компенсації за оренду житла, де за фактом не жив жодного дня.

Він долучав до заяви підроблені договір оренди однокімнатної квартири та виписку з Держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

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– На підставі зазначених сфальсифікованих документів Укрзалізниця компенсувала підозрюваному витрати з оренди житла на загальну суму майже 100 тис. грн, – йдеться в повідомленні.

Чиновнику пред’явили підозру у службовому підробленні та заволодінні бюджетними коштами (ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України).

В Одесі СБУ викрила хабарників

26 серпня в Одесі співробітники Управління капітана Одеського морського порту, ряду крюїнгових компаній і спеціалізованих морських тренажерних центрів організували корупційну схему з виготовлення кваліфікаційних документів.

Чиновники брали гроші за створення сертифікатів, дипломів і паспортів, які дозволяли морякам виходити в рейс.

Джерело: прокуратура Одеської області

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