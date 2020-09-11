Потяг відтяв ноги школярці, яка йшла на уроки

У Коростенській районній лікарні рятують життя 9-річної Софійки, якій поїзд відрізав ноги.

Того дня Софія, чи не вперше, пішла до школи сама.

– Я сказала – Софійка, йди раніше, якщо ти хочеш ще в школі погуляти. Вона пішла собі спокійно. Вона у мене запитала: мама, можна я це, коротким шляхом? Кажу, ні, ніяких коротких шляхів: або маршрутка, або по доріжці, як ми завжди ходимо, – розповідає мати Оксана Науменко.

Софійка пішла напростець через залізничні колії. Щоби не обходити потяг з 60-ти вагонів, вирішила пролізти під одним із них. І саме тоді поїзд – рушив та травмував дівчину.

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Всюди біля колій – таблички про заборону переходу. Проте людей це не зупиняє. Люди витоптали стежку через кілька залізничних колій, аби скоротити шлях зі спального району до центру міста.

На заваді їм навіть не став бетонний паркан, у якому невідомі зробили дірку. Лише після трагедії із дівчинкою залізничники нарешті залатали її металевими прутами.

– Для людей це зовсім не перепона. І побачивши всю цю жахливу трагедію можливо щось люди зрозуміють з того, – розповів заступник керівника залізничної станції Коростень Володимир Ходаківський.

Поліція відкрила кримінальне провадження. А для постраждалої Софійки містяни активно збирають гроші. Реабілітація буде важкою, тривалою та дорогою. А її мати з двома дітьми – у декреті і без того ледве зводить кінці з кінцями. Щоб допомогти Софійці – номер її матері – (098) 061 88 95 Оксана.

Потяг збив студента

На залізничній станції Яківці під Полтавою потяг збив 18-річного хлопця. Машиніст задіяв екстрене гальмування, однак не встиг повністю зупинити потяг влетів у студента.

Смерть настала через травмування голови, хлопець помер на місці.