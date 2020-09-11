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Факты / Происшествия

Смертельное ДТП на Львовщине: авто протаранило повозку с лошадьми

10 сентября в 20.50 на автодороге Дрогобыч-Самбор в селе Броница Львовской области произошло смертельное ДТП.

63-летний водитель Opel протаранил гужевую повозку, которой управлял 35-летний житель одного из сел Самборского района.

В результате столкновения водитель повозки скончался на месте. Также были травмированы лошади.

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По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Водителю авто грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится досудебное расследование.

  • Смертельное ДТП на Львовщине: авто протаранило повозку с лошадьми
  • Смертельное ДТП на Львовщине: авто протаранило повозку с лошадьми
  • Смертельное ДТП на Львовщине: авто протаранило повозку с лошадьми
  • Смертельное ДТП на Львовщине: авто протаранило повозку с лошадьми
Смертельное ДТП на Львовщине: авто протаранило повозку с лошадьми / 2 фотографии

ДТП под Борисполем

11 сентября на трассе Киев — Харьков — Довжанский Киевской области столкнулись две фуры, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

В ДТП под Борисполем пять человек погибли и 20 получили травмы.

Водитель DAF FT95, который двигался в сторону Киева, столкнулся с Mercedec-Benz 1320, после чего вылетел на встречную полосу и протаранил два транспортных средства.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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