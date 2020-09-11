10 сентября в 20.50 на автодороге Дрогобыч-Самбор в селе Броница Львовской области произошло смертельное ДТП.

63-летний водитель Opel протаранил гужевую повозку, которой управлял 35-летний житель одного из сел Самборского района.

В результате столкновения водитель повозки скончался на месте. Также были травмированы лошади.

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По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Водителю авто грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится досудебное расследование.







Смертельное ДТП на Львовщине: авто протаранило повозку с лошадьми / 2 фотографии

ДТП под Борисполем

11 сентября на трассе Киев — Харьков — Довжанский Киевской области столкнулись две фуры, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

В ДТП под Борисполем пять человек погибли и 20 получили травмы.

Водитель DAF FT95, который двигался в сторону Киева, столкнулся с Mercedec-Benz 1320, после чего вылетел на встречную полосу и протаранил два транспортных средства.