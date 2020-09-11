10 вересня о 20.50 на автодорозі Дрогобич-Самбір у селі Брониця Львівської області сталася смертельна ДТП.

63-річний водій Opel протаранив гужовий віз, яким керував 35-річний житель одного з сіл Самбірського району.

В результаті зіткнення водій возу помер на місці. Також були травмовані коні.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Водієві авто загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Проводиться досудове розслідування.







Смертельна ДТП на Львівщині: авто протаранило віз з кіньми / 2 фотографии

ДТП під Борисполем

11 вересня на трасі Київ-Харків-Довжанський Київської області зіткнулися дві фури, мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ.

У ДТП під Борисполем п’ятеро людей загинули і 20 отримали травми.

Водій DAF FT95, який рухався в бік Києва, зіткнувся з Mercedec-Benz 1320, після чого вилетів на зустрічну смугу і протаранив два транспортні засоби.