В Киеве задержали преступную группировку, которая торговала людьми

Полиция Киева разоблачила организаторов схемы торговли людьми. Теперь им грозит до 15 лет заключения.
41-летний уроженец Турции знакомился и общался с молодыми девушками, которые оказались в трудном материальном положении и искали работу. Сообщники завербовали восемь женщин, которым обещали высокооплачиваемую работу за рубежом.
Женщины должны были предоставлять услуги сексуального характера в одной из стран.
Преступная группа имела целью создание условий долговой кабалы для пострадавших и путем угроз жизни и здоровью заставить их оказывать сексуальные услуги за деньги.
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Кроме того, мужчина со своей сообщницей (37-летней женой) наладили связь еще с тремя знакомыми, которые организовывали сексуальную эксплуатацию женщин за рубежом.
Кокаин в порту Одессы
5 мая в порту Южный в Одессе сотрудники СБУ обнаружили партию наркотиков во время осмотра контейнера с бананами. Наркоторговцы пытались ввезти в Украину из Южной Америки 53,4 кг кокаина на 200 млн грн.
45 брикетов с кокаином были спрятаны среди легального груза.