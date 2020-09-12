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Факты / Происшествия

В Киеве задержали преступную группировку, которая торговала людьми

Полиция Киева разоблачила организаторов схемы торговли людьми. Теперь им грозит до 15 лет заключения.

41-летний уроженец Турции знакомился и общался с молодыми девушками, которые оказались в трудном материальном положении и искали работу. Сообщники завербовали восемь женщин, которым обещали высокооплачиваемую работу за рубежом.

Женщины должны были предоставлять услуги сексуального характера в одной из стран.

Преступная группа имела целью создание условий долговой кабалы для пострадавших и путем угроз жизни и здоровью заставить их оказывать сексуальные услуги за деньги.

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  • В Киеве задержали преступную группировку, которая торговала людьми
  • В Киеве задержали преступную группировку, которая торговала людьми
  • В Киеве задержали преступную группировку, которая торговала людьми
  • В Киеве задержали преступную группировку, которая торговала людьми
В Киеве задержали преступную группировку, которая торговала людьми / 2 фотографии

Кроме того, мужчина со своей сообщницей (37-летней женой) наладили связь еще с тремя знакомыми, которые организовывали сексуальную эксплуатацию женщин за рубежом.

Кокаин в порту Одессы

5 мая в порту Южный в Одессе сотрудники СБУ обнаружили партию наркотиков во время осмотра контейнера с бананами. Наркоторговцы пытались ввезти в Украину из Южной Америки 53,4 кг кокаина на 200 млн грн.

45 брикетов с кокаином были спрятаны среди легального груза.

Источник: Нацполиция

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