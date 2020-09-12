Поліція Києва викрила організаторів схеми торгівлі людьми. Тепер їм загрожує до 15 років ув’язнення.

41-річний уродженець Туреччини знайомився та спілкувався з молодими дівчатами, які опинились у скрутному матеріальному становищі та шукають роботу. Спільники завербували вісьмох жінок, яким обіцяли високооплачувану роботу за кордоном.

Жінки повинні були надавати послуги сексуального характеру в одній із країн.

Злочинна група мала на меті створення умов боргової кабали для потерпілих та шляхом погроз життю і здоров’ю примусити їх надавати сексуальні послуги за гроші.

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У Києві затримали злочинне угрупування, яке торгувало людьми / 2 фотографии

Крім того, чоловік зі своєю спільницею (37-річною дружиною) налагодили зв’язок ще із трьома знайомими, які організовували сексуальну експлуатацію жінок за кордоном.

Кокаїн в порту Одеси

5 травня в порту Южний в Одесі співробітники СБУ виявили партію наркотиків під час огляду контейнера з бананами. Наркоторговці намагалися ввезти в Україну з Південної Америки 53,4 кг кокаїну на 200 млн грн.

45 брикетів з кокаїном були заховані серед легального вантажу.