В Австралії чоловік на фургоні з 273 кг наркотиків протаранив авто поліції

В Австралії 28-річний Симон Ту їхав на фургоні, в якому перевозив 273 кг метамфетаміну, врізався у автомобіль поліції. Загальна вартість наркотиків сягнула $145 млн.

За словами самих правоохоронців, в той день стався найшвидший в Австралії арешт, пов’язаний з виявленням великої кількості наркотиків.

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Симона Ту звинуватили в перевезенні наркотиків і недбалому керуванні транспортним засобом.

Після того, як зловмисник протаранив авто правоохоронців, він поїхав далі. Його затримали за годину в сусідньому районі. Він розповів, що провалився в мікросон за кермом, через що і з’їхав на узбіччя.

Про всяк випадок правоохоронці вирішили обшукати фургон. Всередині вони виявили 273 кг метамфетаміну.

У порту під Одесою виявили 112 кг наркотиків

Співробітники СБУ Одеської області попередили збут 112 кг кокаїну, вартість якого на чорному ринку оцінюється у $17 млн.

Наркотики прикордонники виявили у контейнері з бананами, що прибув з Еквадору. Загалом – 100 брикетів кокаїну.