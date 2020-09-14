В Николаевской области суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал свою тещу. Преступник проведет за решеткой пять лет и шесть месяцев

— За поддержке публичного обвинения Вознесенской местной прокуратурой до пяти лет шести месяцев лишения свободы осужден 54-летний житель поселка Веселиново за изнасилование пожилой женщины, — заявили в прокуратуре Николаевской области.

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Прокурор в суде доказал вину насильника по ч.1 ст.125 и ч.2 ст.152 УК Украины.

Мужчина изнасиловал мать своей сожительницы в августе 2019 года.

Изнасилование на Черкащине

В Звенигородском районе Черкасской области мужчина изнасиловал 74-летнюю женщину.

Пенсионерка оказалась его тещей, а сам мужчина пробрался в ее дом ночью через окно.

Источник: Николаевская прокуратура