У Миколаївській області суд виніс вирок чоловіку, який зґвалтував свою тещу. Злочинець проведе за ґратами п’ять років та шість місяців
– За підтримання публічного обвинувачення Вознесенською місцевою прокуратурою до 5 років 6 місяців позбавлення волі засуджено 54-річного жителя селища Веселинове за зґвалтування літньої жінки, – заявили у прокуратурі Миколаївської області.
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Прокурор у суді довів провину ґвалтівника за ч.1 ст.125 та ч.2 ст.152 КК України.
Чоловік зґвалтував матір своєї співмешканки у серпні 2019 року.
Зґвалтування на Черкащині
У Звенигородському районі Черкаської області чоловік зґвалтував 74-річну жінку.
Пенсіонерка виявилася його тещею, а сам чоловік пробрався до її будинку серед ночі.
Джерело: Миколаївська прокуратура