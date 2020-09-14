У Миколаївській області суд виніс вирок чоловіку, який зґвалтував свою тещу. Злочинець проведе за ґратами п’ять років та шість місяців

– За підтримання публічного обвинувачення Вознесенською місцевою прокуратурою до 5 років 6 місяців позбавлення волі засуджено 54-річного жителя селища Веселинове за зґвалтування літньої жінки, – заявили у прокуратурі Миколаївської області.

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Прокурор у суді довів провину ґвалтівника за ч.1 ст.125 та ч.2 ст.152 КК України.

Чоловік зґвалтував матір своєї співмешканки у серпні 2019 року.

Зґвалтування на Черкащині

У Звенигородському районі Черкаської області чоловік зґвалтував 74-річну жінку.

Пенсіонерка виявилася його тещею, а сам чоловік пробрався до її будинку серед ночі.

Джерело: Миколаївська прокуратура