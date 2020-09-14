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Факти / Надзвичайні події

У Нікополі застрелили двох чоловіків, введена спецоперація

Близько 6.00 до лікарні Нікополя привезли двох чоловіків зі смертельними  вогнепальними пораненнями.

Особи вбитих встановлено, а для затримання підозрюваного у злочині поліція ввела спецоперацію.

Інші подробиці поки невідомі.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – Умисне вбивство.

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Стрілянина у ТРЦ Києва

10 вересня у ТРЦ на проспекті Оболонському у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої поранено 25-річного хлопця.

Між потерпілим та кількома невідомими нібито виник конфлікт. Один з них дістав травматичну зброю та зробив кілька пострілів.

Постраждалого з пораненнями ніг госпіталізували до лікарні. Іншим учасникам конфлікту вдалося втекти.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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