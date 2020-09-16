Движение транспорта на трассе Киев-Чоп в районе села Виннички Пустомытовского района Львовской области ограничено из-за масштабного ДТП, в котором пострадали шесть автомобилей.
По данным полиции, около 14.40 здесь столкнулись два микроавтобуса, два грузовика и два легковых автомобиля, ехавших в попутном направлении.
Сейчас уточняется количество участников аварии и пострадавших.
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Водителей просят пользоваться объездными маршрутами, чтобы не попасть в пробку.
ДТП в Николаевской области
16 сентября в Николаевской области столкнулись два грузовика. В результате ДТП второй автомобиль перевернулся, кабины обоих транспортных средств загорелись.
Пострадавший водитель MAN TGA самостоятельно выбрался из машины до приезда спецслужб и в госпитализации не нуждался. Тела двух погибших – другого водителя и пассажира – спасатели деблокировали после тушения.