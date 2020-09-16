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Факты / Происшествия

На трассе Киев-Чоп под Львовом столкнулись шесть авто – движение ограничено

Движение транспорта на трассе Киев-Чоп в районе села Виннички Пустомытовского района Львовской области ограничено из-за масштабного ДТП, в котором пострадали шесть автомобилей.

По данным полиции, около 14.40 здесь столкнулись два микроавтобуса, два грузовика и два легковых автомобиля, ехавших в попутном направлении.

Сейчас уточняется количество участников аварии и пострадавших.

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Водителей просят пользоваться объездными маршрутами, чтобы не попасть в пробку.

  • ДТП на трасі Київ-Чоп
  • ДТП на трасі Київ-Чоп
  • ДТП на трасі Київ-Чоп
  • ДТП на трасі Київ-Чоп
  • ДТП на трасі Київ-Чоп
  • ДТП на трасі Київ-Чоп
  • ДТП на трасі Київ-Чоп
  • ДТП на трасі Київ-Чоп
На трассе Киев-Чоп под Львовом столкнулись шесть авто – движение ограничено / 4 фотографии

ДТП в Николаевской области

16 сентября в Николаевской области столкнулись два грузовика. В результате ДТП второй автомобиль перевернулся, кабины обоих транспортных средств загорелись.

Пострадавший водитель MAN TGA самостоятельно выбрался из машины до приезда спецслужб и в госпитализации не нуждался. Тела двух погибших – другого водителя и пассажира – спасатели деблокировали после тушения.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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