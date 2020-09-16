В Николаевской области в селе Новоегоровка столкнулись грузовой автомобиль с полуприцепом (марка и государственный номер устанавливаются) с грузовым автомобилем MAN TGA с полуприцепом.

В результате ДТП второй автомобиль перевернулся, кабины обоих транспортных средств загорелись.

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— Пострадавший водитель MAN TGA самостоятельно выбрался из машины до приезда спецслужб, в госпитализации он не нуждался. Тела двух погибших мужского пола (водителя и пассажира) сотрудники ГСЧС деблокировали после тушения, — рассказали в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.















На Николаевщине столкнулись и загорелись два грузовика — погибли два человека / 4 фотографии

ДТП в Харькове

14 сентября в Харькове произошло ДТП на мосту на проспекте Льва Ландау.

33-летний водитель Mercedes-Benz Vito сбил двух дорожных рабочих. В результате ДТП 39 и 56-летние мужчины получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz имел признаки алкогольного опьянения.