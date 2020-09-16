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Факти / Надзвичайні події

На трасі Київ-Чоп поблизу Львова зіткнулися шість авто – рух обмежено

Рух транспорту на трасі Київ-Чоп у районі села Виннички Пустомитівського району Львівської області обмежено через масштабну ДТП, в якій постраждали шість автомобілів.

За даними поліції, близько 14.40 тут зіткнулися два мікроавтобуси, дві вантажівки і два легкових автомобілі, що їхали в попутному напрямку.

Зараз уточнюється кількість учасників аварії та постраждалих.

Читайте: У Києві в ДТП з мотоциклом та пішоходом-порушником загинули три людини

Водіїв просять користуватися об’їзними маршрутами, щоб не потрапити в затор.

  • ДТП на трасі Київ-Чоп
  • ДТП на трасі Київ-Чоп
  • ДТП на трасі Київ-Чоп
  • ДТП на трасі Київ-Чоп
  • ДТП на трасі Київ-Чоп
  • ДТП на трасі Київ-Чоп
  • ДТП на трасі Київ-Чоп
  • ДТП на трасі Київ-Чоп
На трасі Київ-Чоп поблизу Львова зіткнулися шість авто – рух обмежено / 4 фотографии

ДТП у Миколаївській області

16 вересня в Миколаївській області зіткнулися дві вантажівки. Внаслідок ДТП другий автомобіль перекинувся, кабіни обох транспортних засобів загорілися.

Потерпілий водій MAN TGA самостійно вибрався з машини до приїзду спецслужб і госпіталізації не потребував. Тіла двох загиблих – іншого водія і пасажира – рятувальники деблокували після гасіння.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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