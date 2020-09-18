Израильтянин предлагал пограничнику $3 тыс. взятки

$3 тыс. взятки предлагал гражданин Израиля пограничнику в аэропорту Борисполь.

Заявлял, что хочет попасть в Украину на похороны тети, сообщили в Госпогранслужбы.

— Мужчина, который следовал еще с двумя своими соотечественниками, попытался дать сотрудницы взятку за пересмотр решения об отказе, — заявили в ГПСУ.

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Работница Госпогранслужбы от взятки отказался. Правонарушения были задокументированы, материалы направлены в Бориспольский отдел полиции.

Иностранцу запрещен въезд в Украину на три года.

Хасиды на границе

Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта Яриловичи. После себя оставили горы мусора.

Более тысячи паломников ожидали, что их пропустят в Украину на празднование Рош ха-Шана 2020.

18 сентября паломники начали массово покидать белорусско-украинскую границу. Еврейский Новый год они будут праздновать в Беларуси.