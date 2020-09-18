Живьем сгорели трое студентов-медиков из Марокко — подробности ДТП в Запорожье

В Запорожье шестеро студентов медицинского университета на BMW ехали по магистрали, когда авто зацепило другую машину и протаранило столб.

В результате столкновения авто моментально вспыхнуло. На помощь студентам кинулись водители, которые ехали мимо. Кто-то пытался потушить автомобиль, а кто-то спасал людей из огня. Достать живыми удалось трех пассажиров: девушку и двух парней.

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В огне погибли водитель и двое пассажиров, в том числе 17-летняя девушка. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Все участники ДТП — марокканцы, которые учатся на факультете стоматологии.

Водитель и пассажир автомобиля Nissan, который BMW и протаранил, не пострадали.

ДТП в Харькове

14 сентября в Харькове произошло ДТП на мосту на проспекте Льва Ландау.

33-летний водитель Mercedes-Benz Vito сбил двух дорожных рабочих. В результате ДТП 39 и 56-летние мужчины получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz имел признаки алкогольного опьянения.