Живцем згоріли троє студентів-медиків із Марокко – подробиці ДТП у Запоріжжі

У Запоріжжі шестеро студентів медичного університету на BMW їхали по магістралі, коли авто зачепило іншу машину та протаранило стовп.

В результаті зіткнення авто моментально спалахнуло. На допомогу студентам ринулися водії, які їхали повз. Хтось намагався загасити автомобіль, а хтось рятував людей із вогню. Витягти живими вдалося трьох пасажирів: дівчину та двох хлопців.

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У вогні загинули водій та двоє пасажирів, зокрема 17-річна дівчина. Їх госпіталізували у тяжкому стані.

Всі учасники ДТП – марокканці, які навчаються на факультеті стоматології.

Водій та пасажир автомобіля Nissan, який BMW і протаранив, не постраждали.

ДТП у Харкові

14 вересня у Харкові сталася ДТП на мосту на проспекті Льва Ландау.

33-річний водій Mercedes-Benz Vito збив двох дорожніх робітників. Внаслідок ДТП 39 та 56-річні чоловіки отримали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні.

Водій автомобіля Mercedes-Benz мав ознаки алкогольного сп’яніння.