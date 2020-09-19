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Факти / Надзвичайні події

У Росії вісім дітей отруїлися парами хлору в басейні

Вісім дітей отримали інгаляційне отруєння парами хлору під час купання в басейні в російському Санкт-Петербурзі.

П’ятьох із них довелося госпіталізувати, а ще трьом надали допомогу на місці події.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 238 КК (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки).

Експерти провели огляд місця події та призначили необхідні експертизи.

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У Кривому Розі в басейні потонула дівчинка

17 липня в Кривому Розі 5-річна дівчинка потонула в басейні у дворі свого будинку.

Як встановили правоохоронці, трагедія сталася, коли батьки залишили дитину без нагляду.

Джерело: ТАСС

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