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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі Toyota влетіла у стовп і перекинулася – постраждала дівчина

21 вересня близько 7.40 у Дніпрі сталася ДТП з постраждалою.

На вулиці Криворізькій автомобіль Toyota, за кермом якого перебувала дівчина, влетів у стовп і перекинувся на дах.

За попередньою інформацією, водій не впоралася з керуванням.

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З місця аварії її госпіталізували до лікарні. Подробиці події з’ясовує поліція.

  • ДТП у Дніпрі: Toyota влетіла у стовп і перекинулася, постраждала дівчина
  • ДТП у Дніпрі: Toyota влетіла у стовп і перекинулася, постраждала дівчина
  • ДТП у Дніпрі: Toyota влетіла у стовп і перекинулася, постраждала дівчина
  • ДТП у Дніпрі: Toyota влетіла у стовп і перекинулася, постраждала дівчина
  • ДТП у Дніпрі: Toyota влетіла у стовп і перекинулася, постраждала дівчина
  • ДТП у Дніпрі: Toyota влетіла у стовп і перекинулася, постраждала дівчина
  • ДТП у Дніпрі: Toyota влетіла у стовп і перекинулася, постраждала дівчина
  • ДТП у Дніпрі: Toyota влетіла у стовп і перекинулася, постраждала дівчина
У Дніпрі Toyota влетіла у стовп і перекинулася – постраждала дівчина / 4 фотографии

Смертельна ДТП у Запоріжжі

17 вересня у Запоріжжі в авто живцем згоріли три людини.

Після зіткнення з рекламною конструкцією BMW загорівся.

Трьом пасажирам вдалося вчасно вибігти з автомобіля і врятуватися, ще троє не встигли це зробити і згоріли.

На місці аварії працювали правоохоронці, які встановлювали обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Джерело: Інформатор

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