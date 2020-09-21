ДТП у Дніпрі: Toyota влетіла у стовп і перекинулася, постраждала дівчина

21 вересня близько 7.40 у Дніпрі сталася ДТП з постраждалою.
На вулиці Криворізькій автомобіль Toyota, за кермом якого перебувала дівчина, влетів у стовп і перекинувся на дах.
За попередньою інформацією, водій не впоралася з керуванням.
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З місця аварії її госпіталізували до лікарні. Подробиці події з’ясовує поліція.
Смертельна ДТП у Запоріжжі
17 вересня у Запоріжжі в авто живцем згоріли три людини.
Після зіткнення з рекламною конструкцією BMW загорівся.
Трьом пасажирам вдалося вчасно вибігти з автомобіля і врятуватися, ще троє не встигли це зробити і згоріли.
На місці аварії працювали правоохоронці, які встановлювали обставини дорожньо-транспортної пригоди.