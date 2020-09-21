На півдні Китаю в місті Гуанчжоу біля дитсадка чоловік з ножем напав на перехожих.

В результаті нападу постраждали сім осіб, з них п’ятеро – діти.

За інформацією ЗМІ, напад стався в понеділок вранці. Травми отримали чотири учні початкової школи, один з дитячого саду, випадковий перехожий і нападник.

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У двох із постраждалих дітей травми важкого ступеня тяжкості, а троє дітей отримали легкі поранення.

Нападника затримала поліція, зараз з’ясовуються всі деталі інциденту.

Напад у Києві

2 вересня у Києві під час відпочинку на пляжі двоє чоловіків напали на жінку.

Вони познайомилися на березі, після чого проводили разом час. Спочатку чоловіки не показували агресії, а ближче до вечора здійснили напад на свою нову знайому. Вони побили її, вкрали цінні речі та пішли.

Поліції вдалося відшукати нападників.