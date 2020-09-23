У Києві шахраї привласнили 1 млн грн за допомогою підроблених платіжних карток

Прокурори повідомили про підозру чотирьом шахраям, які підроблювали платіжні картки та заволоділи коштами клієнтів банку в 1 млн грн.

Їм інкримінують незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації та несанкціоноване втручання у роботу автоматизованих систем.

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Учасники організованої групи жили у Києві та використовували спеціальні пристрої. Їм вдалось заволодіти коштами на суму понад 1 млн грн.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

У Києві “лікар” видурив у жінки $5 тис.

Столичні поліцейські затримали шахрая, який представився лікарем та видурив у жінки $5 тис.

Зловмисник зателефонував жінці та повідомив, що її донька потрапила в ДТП і йому необхідні гроші для здійснення операції, повідомляє поліція Києва.