У Києві шахраї привласнили 1 млн грн за допомогою підроблених платіжних карток

Прокурори повідомили про підозру чотирьом шахраям, які підроблювали платіжні картки та заволоділи коштами клієнтів банку в 1 млн грн.
Їм інкримінують незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації та несанкціоноване втручання у роботу автоматизованих систем.
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Учасники організованої групи жили у Києві та використовували спеціальні пристрої. Їм вдалось заволодіти коштами на суму понад 1 млн грн.
Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
У Києві “лікар” видурив у жінки $5 тис.
Столичні поліцейські затримали шахрая, який представився лікарем та видурив у жінки $5 тис.
Зловмисник зателефонував жінці та повідомив, що її донька потрапила в ДТП і йому необхідні гроші для здійснення операції, повідомляє поліція Києва.