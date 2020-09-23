Военный корабль РФ получил пробоину после столкновения со шведским судном

Российский малый противолодочный корабль Казанец столкнулся с судном-рефрежираторы Ice Rose у моста Эресунд, что объединяет Данию и Швецию.

Столкновение произошло в густом тумане в водах Дании утром 23 сентября.

На место аварии прибыли патрульные корабли — из датского стороны корабль P-523 Najaden, а из шведского — корабль береговой охраны KBV-432.

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Военные Дании задержали Ice Rose до конца расследовании инцидента. В то же время у них нет доступа к российскому кораблю и нет возможности его задержать.

Рефрижератор направлялся в город Гетеборг. Казанец, вероятно, двигался в том же направлении, но у него выключен передатчик AIS.

По данным ВМС Дании, Казанец получил пробоину и сейчас своим ходом возвращается в город Балтийск, в котором базируется.

Пожар на корабле ВМС США

12 июля в Сан-Диего произошел пожар на корабле Bonhomme Richard. На корабле было около 200 моряков и офицеров. 43 из них пострадали.

Огонь удалось потушить через четыре дня с помощью трех вертолетных эскадрилий.

Источник: maritimedanmark.dk