Военный корабль РФ получил пробоину после столкновения со шведским судном

Российский малый противолодочный корабль Казанец столкнулся с судном-рефрежираторы Ice Rose у моста Эресунд, что объединяет Данию и Швецию.
Столкновение произошло в густом тумане в водах Дании утром 23 сентября.
На место аварии прибыли патрульные корабли — из датского стороны корабль P-523 Najaden, а из шведского — корабль береговой охраны KBV-432.
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Военные Дании задержали Ice Rose до конца расследовании инцидента. В то же время у них нет доступа к российскому кораблю и нет возможности его задержать.
Рефрижератор направлялся в город Гетеборг. Казанец, вероятно, двигался в том же направлении, но у него выключен передатчик AIS.
По данным ВМС Дании, Казанец получил пробоину и сейчас своим ходом возвращается в город Балтийск, в котором базируется.
Пожар на корабле ВМС США
12 июля в Сан-Диего произошел пожар на корабле Bonhomme Richard. На корабле было около 200 моряков и офицеров. 43 из них пострадали.
Огонь удалось потушить через четыре дня с помощью трех вертолетных эскадрилий.
Источник: maritimedanmark.dk