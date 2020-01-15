Международное волонтерское сообщество InformNapalm провело расследование и установило факт участия большого десантного корабля Орск (бортовой номер 148), который входит в состав 197-й бригады ЧФ РФ, в аннексии Крыма весной 2014 года.

Волонтеры отмечают, что раньше его не было в перечне кораблей РФ, привлеченных к агрессии против Украины, который обнародовала военная прокуратура Украины.

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В соцсетях они изучили профили нескольких моряков из Орска, награжденных медалью “За возвращение Крыма”, и предоставили фото, подписи под которыми это подтверждают.

Также один из моряков опубликовал совместное фото с музыкантами российской группы Земляне, о выступлении которой 2 марта 2014 года на Орске писали российские СМИ. Есть также видео этого выступления на YouTube-канале.

– Мы обращаемся в Службу безопасности Украины: российские музыканты, актеры, блоггеры, публичные лица, которые одобрили агрессию России против Украины, при попытке проникнуть в Украину должны быть арестованы и отбывать наказание в соответствии с украинским законодательством. Информация о них должна быть передана в Интерпол, – отмечают в InformNapalm.



























Десантный корабль РФ Орск участвовал в аннексии Крыма – доказательства InformNapalm / 7 фотографий

Напомним, Кабмин планирует ввести персональные экономические и другие санкции против компаний Крыма и ОРДЛО, торгующих с ОПК России.

Также Факты ICTV писали, что Украина открыла уголовное производство из-за проезда поезда РФ в Крым.

Источник: InformNapalm