36 ударов ножом за 70 тыс. грн: подробности убийства девушки-фармацевта в Одессе

У мужчины, который жестоко убил девушку-фармацевта в одной из одесских аптек, была единственная цель — украсть деньги.

По словам правоохранителей, 21-летняя девушка стала для него помехой. Тогда злоумышленник нанес жертве 36 колото-резаных ножевых ранений, от чего она скончалась на месте.

После этого он открыл сейф, из которого украл 70 тыс. грн.

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Убийство в одесской аптеке

Ночью 23 сентября в Одессе зарезали девушку-фармацевта. Окровавленное тело девушки утром увидела ее коллега, когда пришла на работу и открыла дверь.

По ее словам, все вокруг было в кровавых следах. Сейчас преступника уже задержали.

Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения — содержание под стражей.

Источник: Департамент уголовного розыска