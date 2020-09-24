PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

36 ударов ножом за 70 тыс. грн: подробности убийства девушки-фармацевта в Одессе

У мужчины, который жестоко убил девушку-фармацевта в одной из одесских аптек, была единственная цель — украсть деньги.

По словам правоохранителей, 21-летняя девушка стала для него помехой. Тогда злоумышленник нанес жертве 36 колото-резаных ножевых ранений, от чего она скончалась на месте.

После этого он открыл сейф, из которого украл 70 тыс. грн.

Читайте: Все в крови, но ничего не пропало: подробности жестокого убийства в одесской аптеке

Убийство в одесской аптеке

Ночью 23 сентября в Одессе зарезали девушку-фармацевта. Окровавленное тело девушки утром увидела ее коллега, когда пришла на работу и открыла дверь.

По ее словам, все вокруг было в кровавых следах. Сейчас преступника уже задержали.

Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения — содержание под стражей.

Источник: Департамент уголовного розыска

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка