36 ударів ножем за 70 тис. грн: подробиці вбивства дівчини-фармацевта в Одесі

Чоловік, який жорстоко вбив дівчину-фармацевта в одній із одеських аптек, мав єдину ціль – викрасти гроші.

За словами правоохоронців, 21-річна дівчина стала для нього на заваді. Тоді зловмисник наніс жертві 36 колото-різаних ножових поранень, від чого вона померла на місці.

Після цього він відчинив сейф, з якого викрав 70 тис. грн.

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Вбивство в одеській аптеці

Вночі 23 вересня в Одесі зарізали дівчину-фармацевта. Закривавлене тіло дівчини зранку побачила її колега, коли прийшла на роботу і відчинила двері.

За її словами, все довкола було у кривавих слідах. Наразі злочинця вже затримали.

Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

Джерело: Департамент карного розшуку