Заблокированные авто и поваленные деревья: в Ивано-Франковске ливень затопил город

Ливень в Ивано-Франковске затопил улицы и подвальные помещения, вследствие чего движение машин заблокировался.

На улице Надречна из затопленного автомобиля Toyota удалось спасти двоих человек.

В общем спасатели отбуксировали 7 транспортных средств, в которых находилось 10 человек. Также пришлось откачать 120 м куб. воды из подвалов домов Ивано-Франковска.

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С проезжих частей автомобильных дорог убрано поваленные ветром деревья. В частности, в селах Диброва и Залужье Рогатинского района, в Добровлянах Кольского и Семаковцы Коломыйского районов.

Всего к ликвидации последствий непогоды были привлечены 69 человек личного состава, от управления ГЧСЧ в области — 62 человека.

Погода в сентябре

В сентябре 2020 погода в Украине будет теплой. Средняя месячная температура в Украине составит от +14 до +19. Месячное количество осадков ожидается в пределах 35-72 мм, а в Карпатах — до 107 мм. Это норма для сентября.

По данным прогнозов метеорологической организации при ООН, погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений.