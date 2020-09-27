Заблоковані авто і повалені дерева: в Івано-Франківську злива затопила місто

Злива в Івано-Франківську затопила вулиці та підвальні приміщення, унаслідок чого рух машин заблокувався.

Двох людей із затопленого автомобіля Toyota вдалося врятувати івано-франківським надзвичайникам на вулиці Надрічна.

Загалом рятувальники відбуксували 7 транспортних засобів, в яких перебувало 10 осіб.

Також довелося відкачати 120 м куб. води з підвалів помешкань Івано-Франківська.

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З проїжджих частин автомобільних доріг прибрано повалені вітром дерева. Зокрема, у селах Діброва та Залужжя Рогатинського району, у Добровлянах Калуського та Семаківцях Коломийського районів.

Всього до ліквідації наслідків негоди було залучено 69 працівників особового складу, від управління ДСНС в області – 62 особи.

Погода у вересні

У вересні 2020 року погода в Україні буде теплою. Середня місячна температура в Україні становитиме від +14 до +19. Місячна кількість опадів очікується в межах 35-72 мм, а в Карпатах – до 107 мм. Це норма для вересня.

За даними прогнозів метеорологічної організації при ООН, погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень.