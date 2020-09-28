Рятувальники продовжують гасити пожежу у Луганській області поблизу села Нижньотеплого Станично-Луганського району.

На площі 20 га тліють окремі осередки, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

– Станом на 7.00 28 вересня відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління чагарників і лісової підстилки, – йдеться в повідомленні.

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За вихідні на Донбасі зафіксували дві великих лісові пожежі / 2 фотографии

До гасіння залучена 101 людина і 38 одиниць техніки.

Пожежа під Краматорськом

Пожежа спалахнула в обід 27 вересня, повідомив мер Краматорська Андрій Панков.

– На Василівській Пустоші горить ліс. Масштабна пожежа розпочалась під вечір. Причину загоряння не встановлено. Але все більше свідчень про те, що цьому могло послужити недбале поводження з вогнем, – написав він у себе на Facebook.

На Василівський Пустоші горить ліс. Масштабна пожежа розпочалась під вечір. Причину загоряння не встановлено, та все… Опубліковано Андрей Панков Неділя, 27 вересня 2020 р.

У ДСНС надійшла інформація про те, що спостерігається виникнення додаткових осередків горіння, викликаних ймовірним підпалом невідомими особами.

Дана інформація передана до Національної поліції для прийняття невідкладних дій та сприянню ліквідації пожежі.

Пожежа на військовому полігоні

22 вересня рятувальники локалізували лісову пожежу на військовому полігоні, що у Голопристанському районі Херсонської області. Там спалахнуло на території близько 20 га.

Пожежа виникла під час проведення штатних стрільб бійцями Збройних сил України.