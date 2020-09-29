В Китае воспитательница яслей Ван Юнь 2019 году добавила нитрит натрия в завтрак воспитанников своей коллеги.

После завтрака у 23 детей началась рвота и обмороки. Один из воспитанников в итоге скончался спустя 10 месяцев лечения.

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По словам осужденной, так она хотела отомстить своей коллеге из-за спора о методах воспитательной работы с детьми. В суде выяснилось, что Ван Юнь ранее травила нитритом натрия своего мужа, но он отделался легкими травмами.

Спустя год суд приговорил воспитательницу к смертной казни путем инъекции или расстрела.

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