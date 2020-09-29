PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Мстила коллеге: в Китае казнят воспитательницу, которая отравила 25 детей

В Китае воспитательница яслей Ван Юнь 2019 году добавила нитрит натрия в завтрак воспитанников своей коллеги.

После завтрака у 23 детей началась рвота и обмороки. Один из воспитанников в итоге скончался спустя 10 месяцев лечения.

Читайте: Били ногами и снимали на видео: в Никополе школьницы жестоко поиздевались над ровесницей

По словам осужденной, так она хотела отомстить своей коллеге из-за спора о методах воспитательной работы с детьми. В суде выяснилось, что Ван Юнь ранее травила нитритом натрия своего мужа, но он отделался легкими травмами.

Спустя год суд приговорил воспитательницу к смертной казни путем инъекции или расстрела.

В Китае возле детсада мужчина напал на прохожих

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх