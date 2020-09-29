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Помстилася колезі: у Китаї стратять виховательку, яка отруїла 25 дітей

У Китаї вихователька ясел Ван Юнь у 2019 році додала нітрит натрію у сніданок вихованців своєї колеги.

Після сніданку у 23 дітей почалася блювота. Один з вихованців у результаті помер через 10 місяців лікування.

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За словами засудженої, так вона хотіла помститися своїй колезі через суперечку про методи виховної роботи з дітьми. У суді з’ясувалося, що Ван Юнь раніше труїла нітритом натрію свого чоловіка, алеу нього були легкі травми.

Через рік суд засудив виховательку до страти шляхом ін’єкції або розстрілу.

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Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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