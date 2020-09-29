Издевался и требовал ценности: на Киевщине мужчина годами избивал женщин

В Вышгородском районе 45-летний мужчина, который уже был ранее судим, вместе с девушкой прибыл к дачному дому, где между ними возник конфликт.

Мужчина жестоко избил девушку, отвез в местную больницу и там оставил.

Впоследствии злоумышленника задержали правоохранители. Однако оказалось, что это не первая его жертва.

— Этот человек живет тем, что издевается над женщинами, требует от женщин материальные ценности, — рассказал начальник ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов.

Так, был случай, когда мужчина приехал к другой женщине на работу, забрал ее оттуда, отвез в безлюдное место и жестоко избил. Женщину тогда спасли случайные люди, которые ехали мимо. Была обнаружена еще одна жертва, которую бил и которой угрожал этот злоумышленник.

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Правоохранители задокументировали уже три случая, когда злоумышленник издевался над женщинами.

Более того, еще две женщины, с которыми у него были будто бы отношения, покончили жизнь самоубийством в 2012 и 2016 году. Ранее эти дела закрыли, поскольку считалось, что женщины совершили самоубийства. Однако теперь следователи хотят провести новые расследования, ведь подозревают, что именно мужчина их довел до самоубийства.

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