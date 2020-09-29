Знущався та вимагав цінності: на Київщині чоловік роками бив жінок

У Вишгородському районі 45-річний чоловік, який вже був раніше судимий, разом з дівчиною прибув до дачного будинку, де між ними виник конфлікт.

Чоловік жорстоко побив дівчину, відвіз у місцеву лікарню і там залишив.

Згодом зловмисника затримали правоохоронці. Проте виявилося, що це не перша його жертва.

– Ця людина живе тим, що знущається над жінками, вимагає від жінок матеріальні цінності, – розповів керівник ГУ НП у Київській області Андрій Небитов.

Так, був випадок, коли чоловік приїхав до іншої жінки на роботу, забрав її звідти, вивіз в безлюдне місце і жорстоко побив. Жінку тоді врятували випадкові люди, які їхали повз. Була виявлена ще одна жертва, яку бив і якій погрожував цей зловмисник.

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Правоохоронці задокументували вже три випадки, коли зловмисник знущався над жінками.

Ба більше, ще дві жінки, з якими у нього були ніби-то стосунки, покінчили життя самогубством у 2012 і 2016 році. Раніше ці справи закрили, оскільки вважалося, що жінки вчинили самогубства. Проте тепер слідчі хочуть провести нові розслідування, адже підозрюють, що саме чоловік їх довів до самогубства.

У Львові молодики жорстоко побили пенсіонерів

У Львові затримали 16-річного та 18-річного хлопців, які звинувачуються у жорстокому побитті двох львів’ян.

70-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці, а його 64-річного товариша доставили до найближчої лікарні: зараз чоловік перебуває у комі.