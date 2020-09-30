На одній з вулиць Києва знайшли без свідомості співробітницю посольства США Санвер Нікаело, після того, як на неї напали невідомі.

Жінку у непритомному стані з травмою голови виявили перехожі на вул. Толбухіна. Її госпіталізували до лікарняного закладу, де вона згодом померла.

Під час огляду речей потерпілої виявили посвідчення співробітниці посольства США на її ім’я. Громадянства померлої не називають.

Правоохоронці на місці події з’ясовують усі обставини скоєного.

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За даними поліції, до побиття жінки може бути причетний чоловік, якому на вигляд 30-40 років, зріст 190-200 см, одягнутий у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку, з темним волоссям (по боках коротко підстрижене).

Наразі тривають його пошуки.

На початку вересня у Києві вночі напали на українського співака Дзідзьо – на вулиці Стрілецькій Шевченківського району.

Хто напав на співака невідомо, правоохоронці встановлюють всі обставини.

Джерело: Поліція Києва