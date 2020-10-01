Контрабанда у Закарпатській області: СБУ затримала громадянина РФ

У Закарпатській області громадянин РФ здійснив спробу ввезення на територію України вогнепальної зброї.
Чоловік перетинав кордон на мікроавтобусі, два пістолети-кулемети він заховав у дитячих іграшках.
Правоохоронці знайшли зброю та затримали чоловіка.
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Слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України. Нині слідчі дії тривають.
Затримання бойовика “ЛНР”
СБУ затримала колишнього бойовика “ЛНР” у Сєвєродонецьку. Він був членом угрупування Дрьомова.
Чоловік у 2014 році брав участь у штурмуванні адміністративних будівель, зокрема приміщення СБУ в Луганській області.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом участі у незаконних збройних формуваннях. Якщо його провину доведуть, йому загрожує вісім років в’язниці.