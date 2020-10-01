PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Ховав зброю в іграшках: у Закарпатській області затримали громадянина РФ

У Закарпатській області громадянин РФ здійснив спробу ввезення на територію України вогнепальної зброї.

Чоловік перетинав кордон на мікроавтобусі, два пістолети-кулемети він заховав у дитячих іграшках.

Правоохоронці знайшли зброю та затримали чоловіка.

Читайте: Тонна каміння у мішках: СБУ блокувала контрабанду бурштину

Слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України. Нині слідчі дії тривають.

  • Контрабанда у Закарпатській області: СБУ затримала громадянина РФ
  • Зброя СБУ
  • Контрабанда у Закарпатській області: СБУ затримала громадянина РФ
  • Зброя СБУ
Ховав зброю в іграшках: у Закарпатській області затримали громадянина РФ / 2 фотографии

Затримання бойовика “ЛНР”

СБУ затримала колишнього бойовика “ЛНР” у Сєвєродонецьку. Він був членом угрупування Дрьомова.

Чоловік у 2014 році брав участь у штурмуванні адміністративних будівель, зокрема приміщення СБУ в Луганській області.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом участі у незаконних збройних формуваннях. Якщо його провину доведуть, йому загрожує вісім років в’язниці.

Джерело: СБУ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка